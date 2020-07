U-Ausschuss: ÖVP drängt auf Ibiza-Video

Die ÖVP drängt Justizministerin Zadic dazu, das Ibiza-Video für Mitglieder verfügbar zu machen. Zudem bemängeln die Oppositionsparteien, dass noch keine Generalamnestie über Coronastrafen verhängt wurde.

Kritik am Justizministerium

Gar "erschüttert" zeigt er sich in einer schriftlichen Stellungnahme und inkludiert indirekt auch Zadic in seine Kritik: "Es sind schon wieder Wochen vergangen, seit die Soko das Videomaterial an die Staatsanwaltschaft geliefert hat und noch immer kann die Justizministerin nicht sagen, wann die Abgeordneten endlich Zugriff auf dieses so zentrale Beweismittel des Ibiza-Skandals haben". Das Vorgehen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sei "völlig unverständlich".