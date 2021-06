U-Ausschuss: Hanger stellt sich hinter Sobotka

Die Anschuldigungen gegen Wolfgang Sobotka (ÖVP) haben laut Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, nicht mehr Bestand.

Der ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Andreas Hanger, sieht die Vorwürfe gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) in sich zusammengebrochen. Grund dafür ist die Einstellung von vier Anzeigen gegen den Ausschussvorsitzenden. Die Behörden hätten nicht einmal einen Anfangsverdacht feststellen können, betonte Hanger am Montag in einer Pressekonferenz, in der er abermals die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS scharf kritisierte.