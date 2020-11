U-Ausschuss: Grüne fordern ebenfalls Herausgabe des Videos

Auch die Grünen fordern die Herausgabe des "ungeschwärzten" Ibiza-Videos. Damit unterstützen sie die Opposition.

Die Grünen unterstützen die Opposition in der Forderung nach Herausgabe des "ungeschwärzten" Ibiza-Videos. Ein entsprechender Antrag an den Verfassungsgerichtshof, der über Streitigkeiten zwischen Regierung und Untersuchungsausschuss entscheiden muss, soll am Donnerstag eingebracht werden. Außerdem haben SPÖ und NEOS am Mittwochabend eine Reihe von weiteren Beweisanträgen an die Regierung gestellt. Sie fordern u.a. die Herausgabe von E-Mails von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).