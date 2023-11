U-Ausschuss-Gerüchte im Nationalrat

Am Freitag setzt der Nationalrat seine Plenarwoche fort. Obwohl das Programm eher unspektakulär ist, werden Anträge auf Untersuchungsausschüsse voraussichtlich für Aufregung sorgen.

U-Ausschuss-Gerüchte machen Nationalrat spannend

Was die ÖVP untersuchen lassen könnte, wurde bis Donnerstagabend noch unter Verschluss gehalten. Möglich ist für die Volkspartei ein eigener Antrag, weil sie über mehr als die erforderlichen 46 Unterstützer verfügt. Technisch können in der Sitzung am Freitag die entsprechenden Anträge nur eingebracht werden. Dass die U-Ausschüsse im kommenden Jahr starten können, ist aber gesichert.