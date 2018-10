Twitter-Marathon der Wiener Polizei: 651 Tweets abgesetzt

In einem Fastfood-Restaurant in #InnerenStadt randaliert ein Kunde. Anton 2 wird mit ihm nochmals die Etikette der angemessenen Verhaltensweisen in solch Situationen durchbesprechen und nötigenfalls die angestrebte Nahrungsaufnahme des Herren in diesem Lokal beenden. #24h133

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) 30. September 2018