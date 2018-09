Twin City Liner startet die "Ganslfahrt" von Wien nach Hainburg

Der Twin City Liner ermöglicht nun allen Interessenten eine Gourmetreise nach Hainburg. Von Wien aus startet man zur "Ganslfahrt", um sich im Restaurant "Zum goldenen Anker" verwöhnen zu lassen.

Ab dem 6. Oktober 2018 bietet der Twin City Liner der Central Danube ein Twin City Liner-Gourmetticket an, das zu einer ganz besonderen Erlebnisfahrt einlädt. Jeden Samstag, Sonntag und am Staatsfeiertag, am 26. Oktober hält der Schnellkatamaran in Hainburg an der Donau unmittelbar vor dem Restaurant “Zum goldenen Anker” in Hainburg. Das Gourmetticket inkludiert die Hin- und Rückfahrt mit dem Twin City Liner, sowie ein dreigängiges Menü.