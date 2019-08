Twin City Liner: Sparen bei den "Familienwochen"

Von 19. bis 23. August sowie von 30. September bis 27. Oktober 2019 gibt es mit den "Familienwochen" eine spezielle Aktion für Familien mit Kindern.

Im Aktionszeitraum reisen bis zu zwei Kinder in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Und damit die kleinen Passagiere den Schiffsausflug in noch besserer Erinnerung behalten, gibt es für alle Kinder ein kleines "Welcome-Paket" an Bord.

Familienwochen beim Twin City Liner buchen

Der neue Twin City Liner der Central Danube bietet 250 Sitzplätze und pendelt von der Schiffstation City am Schwedenplatz bis zu drei Mal täglich zwischen Wien und Bratislava. An Bord des neuen Schnellkatamarans kann die First Class am Oberdeck, die über komfortable Bestuhlung und fix installierte Tische verfügt, erstmals über eine innenliegende Verbindung erreicht werden. Das Hauptdeck überzeugt mit Premium-Sitzen. Auf beiden Decks gibt es Aufladestationen für elektronische Geräte sowie WLAN. Das Speisen- und Getränkeangebot wurde erweitert und ausgewählte Gerichte können bereits direkt bei der Ticketbuchung über den Onlineshop mitbestellt werden.