TV-Show "Bares für Rares" feiert Premiere in Österreich

Am ersten Adventsonntag wird zum ersten Mal "Bares für Rares Österreich" auf ServusTV ausgestrahlt. Die Premiere mit den Moderatoren Roland Gruschka und Horst Lichter beginnt zur Prime Time um 20.15 Uhr.

Auftakt für das Erfolgsformat „Bares für Rares“ in seiner österreichischen Version. Die Moderatoren Roland Gruschka und Horst Lichter vermitteln zwischen den österreichischen Händlern und Anbietern, wobei immer Spannendes, Überraschendes und wahrhaft Kurioses geschieht. Am Ende stellt sich immer dieselbe Frage: Krempel oder teure Rarität?

"Bares für Rares" kommt nach Österreich

Moderator Roland Gruschka begrüßt in der ersten Folge spannende Kandidaten aus Österreich - und natürlich auch "Bares für Rares"-Anchorman Horst Lichter. Auch für die rot-weiß-rote Version des Erfolgsformats gilt: Bei "Bares für Rares" werden Kuriositäten entdeckt, Schätze ausgegraben, Fälschungen aufgespürt und am Ende stellt sich die Frage: Krempel oder teure Rarität? Eisernes Verhandeln ist angesagt - doch am Ende können sich die Kandidaten auch dafür entscheiden, ihre Raritäten wieder mit nach Hause zu nehmen. Alles ist möglich. Spannung und Unterhaltung sind jedenfalls garantiert.