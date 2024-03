Tursky offenbar vor Rücktritt als Staatssekretär

Am Freitag kommt es offenbar zum Rücktritt von Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Das hat die APA aus sicherer Quelle erfahren.

Tursky, Bürgermeisterkandidat der Liste "das Neue Innsbruck", will sich ganz auf die am 14. April stattfindende Gemeinderatswahl in der Tiroler Landeshauptstadt konzentrieren. Der Posten wird in der Regierung dem Vernehmen nach eingespart. Die Digital-Agenden sollen an Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) gehen.