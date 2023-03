Tursky besuchte EASY DRIVERS Fahrschule in Wien

Staatssekretär Florian Tursky besuchte vor Kurzem eine EASY DRIVERS Fahrschule in Wien.

Erst kürzlich präsentierte Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation, die erste Bilanz zum neuen digitalen Führerschein. Für die EASY DRIVERS Fahrschulen ein positiver Schritt in Richtung innovativer Zukunft sowie Digitalisierung und damit einhergehend zusätzliche Convenience für Schüler:innen und mehr Effizienz für Fahrschulen. Beim Besuch des Staatssekretärs eines EASY DRIVERS Fahrschulstandortes in Wien fand ein beidseitiger Austausch statt, um zukünftige Potentiale und Möglichkeiten der Digitalisierung im Bereich des Fahrschulsektors zu eruieren.

Besuch von Tursky in EASY DRIVERS Fahrschule in Wien

„Mit dem digitalen Führerschein entfällt lästiges Suchen und Kramen nach einer Lenkberechtigung, da diese schnell und einfach am Handy verfügbar ist. Der Führerschein am Smartphone ist jedoch erst der Anfang. Mein Ziel ist es, in Zukunft alle Ausweise, die in der Geldtasche sind, auch am Handy verfügbar zu haben. Wichtig dafür ist der Umstieg von der bisherigen Handy-Signatur auf die neue ID Austria. Diese bildet die Basis für alle zukünftigen digitalen Ausweise”, erläuterte Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation Florian Tursky.