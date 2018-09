Tunnel Vösendorf bei Wien Samstagnacht gesperrt

Samstagabend bis Sonntagfrüh ist der Tunnel Vösendorf der Wiener Außenring-Schnellstraße gesperrt. Die Asfinag führt eine Großübung durch.

Für eine Großübung der Asfinag mit 200 Einsatzkräften und einem anschließenden Sicherheitscheck wird der Tunnel Vösendorf im Verlauf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) in der Nacht auf Sonntag gesperrt, informierte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung. Die Sperren werden um 20.30 Uhr beginnen und bis 5.00 Uhr früh andauern.