Tulln: Drei Personen bei Hundeattacke verletzt

Dienstagabend hat ein Hund in Tulln gleich drei Personen verletzt. Die Verletzten mussten in ein Spital gebracht werden.

Ein Hund hat am Dienstagabend in Tulln ein Kind, einen Sanitäter und eine Frau teils schwer verletzt. Der Pitbull war aus einer Wohnung entkommen und biss einen Siebenjährigen, der sich vor dem Haus aufhielt. Als die verständigte Rettung eintraf, wurde ein Helfer schwer verletzt. Auch die Freundin des Hundebesitzers wurde attackiert. Sie wird laut Polizei ebenso wie der Tierhalter angezeigt.

Tulln: Pitbull biss Siebenjährigen

Der Bub wurde durch den Biss gegen 19.00 Uhr schwer verletzt. Angehörige brachten den Siebenjährigen in eine Wohnung, Zeugen riefen die Rettung. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielt sich eine 22-Jährige aus dem Bezirk Tulln mit dem Hund beim Hauseingang auf. Während seine Kollegen den Siebenjährigen versorgten, wartete ein Sanitäter draußen auf das Notarzteinsatzfahrzeug. Der Pitbull dürfte sich losgerissen und den 20-Jährigen attackiert haben. Der Mann erlitt schwere Blessuren an der Hand. Als die Frau den Hund in die Wohnung des Besitzers brachte, wurde sie ebenfalls gebissen und leicht verletzt. Sie wurde ebenso wie das Kind und der Sanitäter in das Universitätsklinikum Tulln gebracht.