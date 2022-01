Türschlösser von Impfzentrum im Burgenland verklebt

Unbekannte haben am Samstagabend zwei Türschlösser des Impf- und Testzentrums in Gols im Burgenland mit Klebstoff verstopft.

Beim Burgenländischen Impf- und Testzentrum (BITZ) in Gols (Bezirk Neusiedl am See) sind am Samstagabend zwei Türschlösser mit Klebstoff verstopft worden. Die Polizei ermittelt, bestätigte ein Sprecher am Mittwoch einen "Krone"-Bericht. Ob es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Impfgegner handeln könnte, lasse sich noch nicht sagen. Im Dezember hatten sich jedoch ein paar Gegner vor dem BITZ mit Schildern postiert.