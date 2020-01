Tubing: Vierjähriger Niederösterreicher bei Unfall verletzt

Bei einem Tubing-Unfall ist am Samstag ein Vierjähriger verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein vier Jahre alter Bub aus Niederösterreich ist am Samstag bei einem Freizeitunfall am Falkert in der Gemeinde Ebene Reichenau (Bezirk Feldkirchen) verletzt worden. Sein Vater hatte ihn in ein sogenanntes Tubing, einen aufgeblasenen Reifen, gesetzt, das außer Kontrolle geriet. Der Bub prallte mit dem Reifen gegen mehrere Lattenzäune.