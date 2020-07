TU Wien: Keine Aufnahmetests für Architektur und Raumplanung

Weil die Anzahl der Studienbewerber nicht über die zur Verfügung stehenden Studienplätze hinausgeht, fallen die Aufnahmetests für Architektur und Raumplanung aus.

Reihungstest in Informatik einzige Aufnahmeprüfung an TU Wien

Für beide Studienrichtungen endete die Registrierungsfrist am 15. Juli. Damit bleibt der schon länger feststehende Reihungstest in der Informatik am 24. August heuer der einzige an der TU Wien.