TU-Studenten protestierten im Freien gegen Platzproblem

Zu klein, nicht möbliert und unhygienisch: Aus Protest über ein angebotenes Ersatzquartier verlegten die Architekturstudenten der TU Wien ihre Arbeit am Mittwoch nach draußen.

Die Architekturstudenten der Technischen Uni Wien haben zu wenig Platz. Deshalb haben sie Ende Oktober kurzfristig das seit zwei Jahren leer stehende ehemalige Lokal Nelson's im Hof des Hauptgebäudes am Karlsplatz besetzt, das Rektorat versprach ihnen daraufhin ein Ersatzquartier. Die angebotenen Räume empfinden die Studenten jedoch als Hohn. Sie haben am Mittwoch ihre Arbeit ins Freie verlegt.

Angebotene Räume zu klein, unmöbliert und unhygienisch

Die vom Rektorat versprochenen Räume seien auch zwei Tage nach der eigentlich vereinbarten Frist nicht benutzbar. Sie seien zu klein, nicht möbliert und "in einem desaströsen, unhygienischen Zustand", klagen Vertreter des Kollektivs Zeichensäle Nelson's gegenüber der APA. Weil einer der zugeteilten Räume noch dazu erst nächste Woche nutzbar sein soll, fühlen die Studenten sich "einfach nur hintergangen".

Studenten verlegten Arbeit ins Freie

"Wir haben keinen Platz zum Arbeiten, deshalb sitzen wir auf der Straße." Derzeit könnten an der TU nur vier Prozent der Architekturstudenten einen Arbeitsplatz an der Uni für Austausch, Entwicklung von Entwürfen oder handwerkliche Arbeiten wie Modellbau nutzen, verweisen die Aktivisten auf eine Umfrage im Auftrag des Studiendekans. Es gehe ihnen aber auch um das große Ganze: Es gebe an Österreichs Hochschulen generell zu wenig Raum für Studierende. Unterstützt wurde das Kollektiv bei seiner Kundgebung von gut zwei Dutzend Studenten.