Tschetschenische Diaspora glücklich über Urteil in NÖ

Eine positive Reaktion kommt von Repräsentanten der tschetschenischen Diaspora in Österreich sowie Europa zum harten Urteil des Landesgerichts Korneuburg. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings nicht.

Meinung von tschetschenischem Exilpolitiker

"Wir sind zufrieden, dass das Gericht diese Entscheidung gefällt hat", kommentierte am Samstagvormittag der in Wien lebende tschetschenische Exilpolitiker Khuseyn Iskhanov gegenüber der APA. Für ein solches Verbrechen dürfe es keine sanfte Reaktion geben, die ihrerseits zu noch schwereren Verbrechen führen würde, sagte er.

Tschetschenischer Blogger: "Der nächste Killer wird gut nachdenken"

"Das Urteil hat uns sehr gefreut und ist genau das, was wir uns für den Mörder gewünscht haben - eine maximal harte Strafe", sagte der populäre tschetschenische Videoblogger Tumso Abdurachmanow, der im Februar 2020 in Schweden selbst einen Anschlag überlebt hatte. Er hoffe, dass Sar-Ali A.s Berufung keinen Erfolg haben und das Urteil auch in der nächsten Instanz halten werde, sagte Abdurachmanow zur APA. "Der nächste Killer wird gut nachdenken, bevor er zu einer Tat schreitet", meinte er am Freitagabend.