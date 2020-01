Trump will Kurz "bald" wieder treffen

Donald Trump möchte Sebastian Kurz bald wieder treffen. Die Beziehung zwische Österreich und den USA sei noch nie stärker gewesen.

Trump gratulierte zu "historischer Koalitionsregierung"

Bei dem Treffen am gestrigen Montag habe er Kurz und Schallenberg "zu deren historischer Koalitionsregierung gratuliert", so Traina mit Blick auf Türkis-Grün. Dabei habe er auch "Worte von Präsident Trump überbracht", die der Botschafter in der Folge in zwei weiteren Tweets anführte.

Kurz nach 13 Jahren erster Bundeskanzler mit Termin im Weißen Haus

Trump-Besuch in Österreich eher unwahrscheinlich



Kurz hatte bereits im Wahlkampf 2017 sein Interesse daran geäußert, als Regierungschef ein Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zustande zu bringen. Der erste und bisher einzige Gipfel der beiden fand im Juli 2018 in Helsinki statt. Jüngst bot der Kanzler Österreich auch als möglichen Ort des Dialogs zwischen den USA und dem Iran an. Ein amerikanisch-iranisches Spitzentreffen dürfte es aber so bald nicht geben. In Reaktion auf die Tötung ihres General Qassem Soleimani durch die USA hatten iranische Spitzenvertreter erst kürzlich ihre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos abgesagt, an dem in der Vorwoche auch Trump teilgenommen hatte.