Trübe Wetteraussichten mit Regen und Gewittern

Laut ZAMG-Prognose bleiben die Temperaturen vorerst weiter im kühleren Bereich. In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Regen ab, am Samstag muss mancherorts auch mit Gewittern gerechnet werden.

Vorerst bleiben die Temperaturen in Österreich noch "gedämpft", der Wetterablauf ist dazu recht wechselhaft. So hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag ihre Prognose für die nächsten Tage zusammengefasst. Die Details: