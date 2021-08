Trude-Waehner-Platz in der Josefstadt wird grüner

Mehr Grünflächen, Bäume, Trinkbrunnen und ein Quellstein mit Wasser - der Trude-Waehner-Platz bei der Alser Straße in Wien-Josefstadt soll umgestaltet werden.

Der Trude-Waehner-Platz an der Einmündung der Skodagasse in die Alser Straße in Wien-Josefstadt wird umgestaltet. Am Donnerstag erfolgte der symbolische Spatenstich durch Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und dem Josefstädter Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne). Der Platz soll mehr Grünflächen, Bäume, einen Trinkbrunnen und einen Quellstein, aus dem kühles Wasser sprudelt, erhalten.