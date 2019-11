Trotz Trockenheit: Preise für Christbäume bleiben stabil

Auch in diesem Jahr sorgte die Trockenheit bei den Christbaumbauern für Ausfälle, die Preise sollen trotzdem stabil bleiben.

In Niederösterreich startet am ersten Advent-Wochenende der Ab Hof-Verkauf von Christbäumen. Im Stadtgebiet von Wien und St. Pölten werden die Weihnachtsbäume dann ab 12. Dezember erhältlich sein, teilte die ARGE der NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten am Mittwoch in einer Aussendung mit. Beste Baumqualitäten zu stabilen Preisen werden trotz Trockenheit garantiert, hieß es weiter.