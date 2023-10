Trotz Teuerung: Kinder bekommen mehr Taschengeld

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von durchblicker.at im Vorfeld des Weltspartags ergab interessante Einblicke in die Taschengeldgewohnheiten von Eltern und Kindern in Österreich.

Die Umfrage ergab, dass etwa zwei Drittel der Mädchen und Buben in Österreich monatlich durchschnittlich 41 Euro Taschengeld erhalten. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2020, als nur etwa die Hälfte der Eltern angab, ihren Kindern bis zum 18. Lebensjahr durchschnittlich 33 Euro pro Monat zu geben.

Trotz dieser Zunahme sind jedoch nicht alle Eltern in der Lage, die steigenden Kosten zu bewältigen. Jedes zehnte Elternteil gab in der Befragung an, das Taschengeld gekürzt oder gar gestrichen zu haben.