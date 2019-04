Trotz steigender Kosten: Regierung will Pensionsalter nicht anheben

Trotz steigender Lebenserwartung und der damit verbundenen steigenden Kosten will die Regierung das Pensionsalter nicht anheben. Die Empfehlung aus Brüssel wird zurückgewiesen.

Die Regierung lehnt eine Koppelung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung allerdings ab, wie sie in ihrem “Reformprogramm” schreibt. Stattdessen verweist sie in dem Papier, das am Mittwoch gemeinsam mit der mittelfristigen Budgetplanung (“Stabilitätsprogramm”) im Ministerrat verabschiedet wird, darauf, dass die Pensionskosten trotzdem im Rahmen bleiben. Der Prognose zufolge werden die Pensionsausgaben von 13,8 Prozent der Wirtschaftsleistung 2016 ihren Höhepunkt mit 15 Prozent nämlich im Jahr 2035 erreichen und dann bis 2070 auf 14,3 Prozent sinken. “Vor dem Hintergrund, dass in den nächsten beiden Jahrzehnten die Babyboomer-Generation in den Ruhestand überwechseln wird, ist der Anstieg um 0,5 Prozentpunkte bis 2070 moderat”, heißt es in dem Papier des Kanzleramts.