Trotz Schlechtwetters: Mehr als 1.000 Besucher beim Stadtfest der ÖVP Wien

Mehr als 1.000 Besucher feierten am Samstag trotz Schlechtwetters beim Stadtfest der ÖVP in Wien mit. Moderiert wurde die Veranstaltung von Klaus Eberhartinger, zum großen Finale rockte Sänger Josh die Gösserhalle.

Unter dem Motto “Raus aus der City, rein in die Bezirke” wurden am Samstag beim Stadtfest der Wiener ÖVP ab 14.00 Uhr fünf Locations in Wien mit einem Programm aus Musik, Akrobatik und Kleinkunst bespielt. Bei der abendlichen Hauptveranstaltung traten neben Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) unter anderem Josh, Slomo und Andy Lee Lang in der Favoritner Gösserhalle auf. Die Veranstalter zählten über 1.000 Gäste.