Trotz Lockdown: Mehr als 700 tätliche Übergriffe gegen Polizisten 2020

In den letzten zweieinhalb Jahren kamen zu über 3.400 tätlichen Übergriffen gegen Polizisten. Mehr als 2.000 Beamte wurden dabei verletzt. Auch während dem Lockdown kam es zu zahlreichen Übergriffen.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren kam es zu 3.474 tätlichen Übergriffe gegen Polizisten und mehr als 2.000 Beamte wurden dabei verletzt. Das geht aus einer Anfragebeantwortung durch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer hervor, wie dieser am Mittwoch berichtete.