Trotz Krisen: Reiselust der Österreicher ist ungetrübt

Trotz achwächelnder Konjunktur und weltweiter Krisen ist die Reiselust der Österreicher ungebrochen.

Das ergab eine am Donnerstag in Wien vorgestellte YouGov-Umfrage im Auftrag des Reiseveranstalters TUI Österreich. Demnach wollen vier von fünf der Befragten heuer verreisen. Der Badeurlaub steht dabei hoch im Kurs. Fast die Hälfte der Befragten sehnt sich nach Sonne, Strand und Meer. Besonders gefragt ist Urlaub rund ums Mittelmeer.

Drittel der Befragten hat bereits gebucht

Das Umfrageergebnis spiegelt sich dabei in den Buchungstrends von TUI wider. "Aktuell liegen die Sommerbuchungen bei TUI im zweistelligen Plus", blickt Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich, bei der Präsentation zum Start der Ferien-Messe in Wien zuversichtlich auf die Saison. Reisen scheinen auch in "unsicheren Zeit" bei den Österreicherinnen und Österreichern Priorität zu haben. "25 Prozent unseres Programms haben wir verkauft", so Math. Die stärksten Buchungsmonate sind derzeit laut TUI Juli vor Juni und August.