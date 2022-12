Am liebsten spenden die Österreicher ihr Geld für Kinder und Tiere.

Trotz Krise: Österreicher spenden am liebsten für Kinder und Tiere

In der aktuellen hat die Spendenbereitschaft der Österreicher nicht stark gelitten. Am liebsten geben die Österreicher Geld für Kinder und Tiere aus.

Das ergab die jährliche Spendenmarktbefragung von Opinion Online. Demnach haben im laufenden Jahr 71 Prozent etwas gespendet. Im Schnitt waren es 123 Euro - das liegt laut dem Institut nahezu auf dem Niveau von 2019. Gespendet wird traditionell vor allem für Kinder und Tiere, gefolgt von der Katastrophenhilfe im Inland und der Hilfe für Obdachlose und Bettler.

Spenden in Österreich gehen am häufigsten an Tiere und Kinder

Frauen haben auch Personen mit Handicap sowie Missionsarbeit am Radar, Männer Entwicklungs- und Sporthilfe. Berührende Einzelschicksale sind ein starkes Motiv. Helfen, weil zu wenig für die Hilfsbedürftigen getan wird, hat als Motiv an Bedeutung gewonnen, ebenso die Fürsprache von Prominenten.