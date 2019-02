Trotz hoher Bautätigkeit in Wien: Wohnungspreise steigen weiter

"Wir sehen eine hohe Bautätigkeit, aber kein Absinken der Preise", fasste die Geschäftsführerin der EHL Wohnen GmbH, Sandra Bauernfeind, die Lage auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Immobiliengesellschaft Buwog am Donnerstag zusammen.

Auch Kapital aus dem Ausland fließt zunehmend in Wiener Immobilien: “Wir spüren, dass sich internationale Fonds interessieren, die sich auch in Deutschland sehr stark engagiert haben, und auch hier große Wohnbauprojekte gekauft haben”, so Holler. Wien werde “mitgenommen”. “Mittlerweile gibt es fast so viele Investoren in Wohn- wie in Gewerbeimmobilien”, berichtete EHL-Group-Chef Michael Ehlmaier. “Das Interesse ist so groß wie nie zuvor.” Aufgrund der Niedrigzinslandschaft werde der Bereich Wohnimmobilien als am sichersten und attraktivsten gesehen. Im Fokus der Anleger stehe dabei der großvolumige Wohnbau ab 30 bis 40 Mio. Euro aufwärts.