Via X (ehemals Twitter) gratulierte Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der deutschen Schwesterpartei CDU zu ihrem neuen Look gratuliert.

Trotz Häme für Imageclip: Kurz gratuliert CDU zu neuem Look

Erscheindungsbild der Partei soll bundesweit vereinheitlicht werden

Bereits seit 2017 gäbe es bei der CDU einen Trend zu Blautönen

Besonders ins Auge fällt aber die neue Grundfarbe Türkis - auf den Flaggen vor dem Konrad-Adenauer-Haus, die lange in Orange gehalten waren, oder auf der großen Hintergrundwand an der Bühne im Foyer. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann trat laut dpa gleich Assoziationen entgegen, dass dies an das Türkis der befreundeten Österreichischen Volkspartei oder das Blau der AfD angelehnt sein könne. In wahlkämpfenden CDU-Landesverbänden gebe es bereits seit 2017 einen Trend zu Blautönen, zuletzt etwa in der siegreichen Kampagne in Berlin oder aktuell bei der Hessen-CDU, hieß es.