Trotz Corona: Sanierungsplan bei Waagner Biro Bridge schreitet voran

Nach einem "erfreulichen" Geschäftsjahr 2019 sei die zweite Quotenzahlung in Höhe von 2,2 Mio. Euro zeitgerecht bedient worden, so das Unternehmen.

Bei der insolventen Waagner-Büro Brückenbau schreitet der Sanierungsplan trotz Corona-Krise voran. Für den Abschluss des Verfahrens sei nur mehr eine letzte Quotenzahlung bis März 2021 fällig, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Sanierung bei insolventer Waagner-Biro Bridge läuft trotz Corona

Nationale und internationale Projekte würden derzeit unter Einhaltung aller geltenden Auflagen weiterlaufen. Das Unternehmen ist sowohl in industrialisierten Ländern als auch Schwellenmärkten aktiv, unter anderem in den Arabischen Emiraten, Indonesien, Lateinamerika, Thailand, Marokko, dem Kongo sowie in Angola, wo derzeit ein Infrastrukturauftrag mit einem Volumen von 20 Mio. Euro bearbeitet werde.