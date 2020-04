Trotz Corona-Krise: 2020 drei Millionen Euro für Baumpflanzungen und Begrünung in Wien

Trotz Corona-Krise gibt es in Wien auch dieses Jahr ein Sonderbudget für Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen. Wie Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein (Grüne) per Aussendung mitteilte, wurden am Mittwoch im Gemeinderat drei Millionen Euro für diesen Zweck beschlossen. "Bäume sind die beste Klimaanlage für unsere Stadt", erklärte sie mit Blick auf die heißen Sommermonate.

Im Vorjahr waren sechs Millionen Euro freigegeben worden, um Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen der Bezirke zu fördern. Bis dato konnten laut Hebein 21 Projekte umgesetzt werden. Rund 70 weitere sind bereits in Planung und werden in den nächsten Monaten und auch 2021 realisiert.