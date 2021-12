Trotz 3G-Nachweis: FPÖ-Politiker durfte nicht zu Gemeinderatssitzung in NÖ

Zum Ausschluss eines FPÖ-Mandatars von einer Gemeinderatssitzung kam es nach FPÖ-Angaben am Dienstag in Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling (Niederösterreich) trotz 3G-Nachweises .

Leopold Salm Reifferscheidt-Raitz habe ein negatives Ergebnis eines am selben Tag in einer Apotheke gemachten Antigentests vorgewiesen, trotz 3G-Nachweises sei ihm der Zutritt verweigert worden. Die FPÖ NÖ kündigte eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister an und lässt eine Maßnahmenbeschwerde beim Verwaltungsgericht prüfen.

Aussendung: FPÖ-Gemeinderat hatte Antigentest gemacht

FPÖ-Landbauer sieht "einzigartigen Bruch"

FPÖ Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer meinte in der Aussendung: "Die ÖVP hat aus der Geschichte nichts gelernt und arbeitet offenbar an der Errichtung ihres eigenen Ständestaates 2.0. Nicht systemkonforme Oppositionspolitiker werden mundtot gemacht und an ihrer Arbeit gehindert." Das sei "ein einzigartiger Bruch der demokratischen Grundordnung in unserem Land und muss Konsequenzen haben".