Trotz 2:3-Heimpleite: Vienna Capitals liegen vorne

Die Vienna Capitals haben am Sonntag trotz einer Niederlage im Penaltyschießen die Spitze der ICE-Eishockey-Liga übernommen.

Vienna Capitals trotz Penalty-Niederlage Spitzenreiter

In Wien holten die Capitals in einer emotional geführten Partie einen 2:4-Rückstand auf und ließen in der Overtime eine Überzahl ungenützt. Die Strafe dafür folgte im Shoout-Out, als Janos Hari den entscheidenden Penalty verwandelte.