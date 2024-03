Trotz 2:0-Heimsieg: Wiener Austria verpasst Einzug in Meistergruppe

Für die Wiener Austria war ein 2:0-Heimerfolg am Sonntag gegen WSG Tirol zu wenig: Die "Veilchen" müssen in die Qualifikationsgruppe.

Auch ein 2:0-(1:0)-Heimsieg über WSG Tirol hat der Wiener Austria nicht gereicht. Weil die Schützenhilfe der Konkurrenz ausblieb, mussten sich die Veilchen am Sonntag nach der letzten Runde des Grunddurchgangs mit Platz sieben bescheiden und in der zweiten Saisonphase in die Qualifikationsgruppe. Zum Verhängnis wurde der Austria, die dank der Elfmetertore von Domink Fitz (41., 88.) siegte, das Remis zwischen Klagenfurt und Rapid.

Die Austria, die den Grunddurchgang nur zwei Punkte hinter dem drittplatzierten LASK, je einen hinter Klagenfurt und Hartberg sowie gleichauf mit den sechstplatzierten Rapidlern abschloss, startet nach der Punkteteilung mit 16 Zählern als Erster in die Qualigrupe, wo ein Platz im Europacup-Play-off am Spiel steht. Der erster Verfolger WAC hat 15 am Konto, es folgen Altach, Blau-Weiß-Linz (je 9) und die WSG, die mit sieben Punkten nur zwei mehr als Schlusslicht Austria Lustenau am Konto hat. Die Chance auf mehr Punkte vergaben die Tiroler bei der Austria, als Nik Prelec per Elfmeter an Goalie Christian Früchtl scheiterte (29.).