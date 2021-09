"Triplets": Schwarzenegger und DeVito drehen "Twins"-Sequel

33 Jahre danach: Was jahrelang spekuliert und ins Auge gefasst worden ist, wird nun Realität - die Dreharbeiten zu einer Fortsetzung des Filmes "Twins" mit Arnold Schwarzenegger und Danny deVito haben begonnen.

"Triplets": Ein dritter Bruder für die "Twins"

Mit im Boot als dritter Bruder: US-Komiker Tracy Morgan (52). Regie führt, wie auch bereits bei "Twins", Komödien-Veteran Ivan Reitman. Es handelt sich um die vierte Zusammenarbeit von Schwarzenegger und Reitman, der auch mit der Ghostbusters-Reihe berühmt wurde und in den vergangenen Jahren unter anderem mit der Romantikkomödie "Freundschaft Plus" mit Natalie Portman und Ashton Kutcher in den Hauptrollen einen kommerziellen Erfolg einfuhr. Bisher drehte das Duo Reitman-Schwarzenegger neben "Twins" auch den Hit "Kindergarten Cop" (1990) und "Junior" (1994).

Film war 1988 riesiger Erfolg für Schwarzenegger und DeVito

Zuletzt war der 74-jährige Hollywood-Star und ehemalige Gouverneur von Kalifornien im Jahr 2019 in "Terminator-Dark Fate" auf der großen Leinwand zu sehen. Die Erfolgsbilanz der "Steirischen Eiche" seit ihrer Rückkehr in die Traumfabrik im Jahr 2013 ist eine gemischte: Während "Dark Fate" und "Sabotage" kommerziell enttäuschten, wurden "The Last Stand" und "Escape Plan" knappe, "Terminator Genisys" ein eindeutiger Erfolg an der Kinokasse.