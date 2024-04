In der Nacht auf Montag wurden drei Männer in Wien-Josefstadt dabei erwischt, wie sie versucht haben Fahrräder zu stehlen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete heute Nacht, wie zwei Männer im Bereich eines Fahrradständers in Wien-Josefstadt verdächtig an abgestellten Fahrrädern hantierten. Die herbeigerufenen Beamten konnten zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe des Bennoplatzes anhalten. Außerdem wurden ein beschädigtes Fahrradschloss sowie ein Bolzenschneider, das mutmaßliche Tatwerkzeug, in einem Gebüsch vorgefunden.