Trio soll Ticketautomaten in mehreren Bundesländern geknackt haben

Drei mutmaßliche Einbrecher wurden in Vorarlberg festgenommen. Zuvor sollen sie Ticketautomaten in mehreren Bundesländern geknackt haben.

Die Vorarlberger Polizei hat drei Personen als mutmaßliche Einbrecher in Ticketautomaten festgenommen. Das Trio aus Rumänien soll in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich und im Burgenland 22 ÖBB-Ticketautomaten an verschiedenen Bahnhöfen geknackt und dabei einen Sachschaden von 100.000 Euro an den Geräten angerichtet haben. Die Höhe der Diebesbeute wurde nicht kommuniziert.