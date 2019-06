Trio raubt Betrunkenen in Wiener Innenstadt aus

Am Samstag kam es am Franz-Josefs-Kai zu einem brutalen Raubüberfall. Ein 24-Jähriger wurde von drei Männern niedergeschlagen, ein Täter befindet sich in Haft.

Ein 24-jähriger Mann wurde am 8. Juni Opfer eines Raubdeliktes. Laut Aussagen dürfte der erheblich alkoholisierte Mann gegen 23.05 Uhr von drei Personen am Franz-Josefs-Kai in der Wiener Innenstadt angegriffen und niedergeschlagen, dann seiner Geldbörse beraubt worden sein.