Trio bei Kokain-Deal in Parndorf gefasst

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Wiener Polizei am 15. August ein Dealer-Trio in Parndorf dingfest machen. Rund 6,5 Kilo Kokain wurden bei den Männern sichergestellt.

Der Wiener Polizei ist ist es durch intensive Ermittlungen gelungen, am 15. August drei mutmaßliche Suchtgiftdealer im Alter von 44 (StA: Deutschland), 56 (StA: Ungarn) und 57 (StA: Deutschland) Jahren auf frischer Tat bei der Übergabe von rund 6,5 Kilogramm Kokain festzunehmen.

6,5 Kilo Kokain im Wert von 247.000 Euro in Parndorf sichergestellt

Bei der Festnahme gegen 10.30 Uhr in Parndorf wurden die Ermittler von einem Observationsteam und der Cobra unterstützt. Sowohl das Kokain also auch Bargeld in Höhe von 6.015 Euro und ein Kleintransporter wurden sichergestellt.