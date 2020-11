Trickbetrugsversuch durch falschen "Polizisten" in Baden: Täter gesucht

Ein 87-Jähriger Mann aus Baden wurde fast zum Opfer eines Trickbetrügers, der sich als Polizist ausgab und die Ersparnisse des Mannes in "Verwahrung" nehmen wollte. Der mutmaßliche Täter wird nun mittels Lichtbild gesucht.

Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte am 20. Oktober 2020 gegen 11.30 Uhr einen 87-jährigen Mann aus Baden und teilte ihm in betrügerischer Absicht mit, dass in seiner Nachbarschaft eingebrochen worden und auch er in Gefahr sei.

Trickbetrugsversuch in Baden: Betrüger gesucht

In diesem Zusammenhang bot ihm der falsche Polizist an, seine Vermögenswerte in Verwahrung zu nehmen. Das Opfer begab sich am selben Tag zu seinen zwei Hausbanken. Er hob von seinen Sparbüchern einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ab und wartete auf eine weitere Kontaktaufnahme durch den vermeintlichen Polizisten. Als der unbekannte Täter am 20. Oktober 2020, gegen 22.00 Uhr, an der Tür des 87-Jährigen klingelte, öffnete er nicht. Es kam zu keiner Straftat.