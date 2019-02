Trickbetrüger erleichterten Pensionistinnen in Wien um 178.000 Euro

Mit der gleichen Masche knöpften bislang unbekannte Trickbetrüger zwei Wiener Pensionistinnen insgesamt 178.000 Euro ab. Die Polizei gibt nun erneut Präventionstipps.

Die Anzahl an Trickbetrugsfällen steigt. Am 18. Februar wurden erneut zwei Fälle polizeilich gemeldet, bei denen betagte Menschen große Geld-und Vermögenssummen an Betrüger ausgehändigt haben.