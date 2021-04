Treibhausgas-Emissionen steigen wieder an - bislang noch unter Wert von 1990

Corona-bedingt nahmen die Treibhausgas-Emissionen (THG) in Österreich 2020 ab. Sie werden 2021 und 2022 jedoch wieder steigen, wenngleich sich der Anstieg deutlich vom prognostizierten Wirtschaftswachstum unterscheidet, zeigt eine Wifo-Studie.

THG: 2020 mit niedrigstem Wert in den vergangenen 30 Jahren

In der Treibhausgas-Bilanz des Umweltbundesamts für 2019 kam es noch zu einem Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und somit zu 79,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Die Ökonomen des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo gehen von einem Rückgang der THG-Emissionen im Jahr 2020 von über sieben (7,6) Prozent im Vergleich zu 2019 auf 73,7 Mio. Tonnen aus, laut Autoren der niedrigste Wert der vergangenen 30 Jahre.

2021 steigen die prognostizierten THG-Emissionen dann aber wieder um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 75,2 Mio. Tonnen - ausgehend von 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum, 2022 soll dann ein Plus 3,7 Prozent bei den THG (77,9 Millionen Tonnen) gegenüber 2021 einem Plus von 4,7 Prozent Wirtschaftswachstum gegenüber stehen, da der Anstieg etwa bei den Dienstleistern mit weniger Emissionen verbunden ist. "Im Jahr 2022 dürften die Treibhausgasemissionen folglich noch um knapp 2 Mio. t niedriger als 2019 sein und somit etwas niedriger als 1990, dem Basisjahr des Kyoto-Protokolls", heißt es in dem Working Paper des Wifo.