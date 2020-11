Treffen von Schallenberg und Blok im Zeichen des Wien-Anschlags

Außenminister Alexander Schallenberg hat am Donnerstag mit seinem niederländischen Amtskollegen Stef Blok insbesondere über das Vorgehen gegen den Terrorismus gesprochen.

"Das Virus des Terrorismus verbreitet sich in der Geschwindigkeit eines Gedankens, noch schneller als das Corona-Virus", so Schallenberg laut einer Aussendung. "Wir müssen gewahr sein, dass niemand von uns davor sicher ist. Diesen Kampf können wir nur gemeinsam gewinnen."

Niederländischer Außenminister bei Schallenberg

Schallenberg bedankte sich bei Blok für die Kondolenzbekundungen aus den Niederlanden nach dem Terroranschlag am Montag. Es tue in so einer Situation gut, die europäischen und internationalen Freunde und Partner an seiner Seite zu wissen.