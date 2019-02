Treffen von Kanzler Kurz mit US-Präsident Trump geplant

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird möglicherweise noch dieses Monat mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zusammentreffen. "Es wird an einem Termin bei US-Präsident Trump im Februar gearbeitet", heißt es aus dem Bundeskanzleramt.

Besuch von Kurz bei US-Präsident Trump noch im Februar möglich

In EU-Kreisen bringe man die rasche Anerkennung des Oppositionellen Juan Guaidó als Venezuelas Interimspräsidenten durch den Bundeskanzler mit dem Trump-Besuch in Verbindung. “Das #Maduro Regime hat sich bis jetzt geweigert, freien und fairen Präsidentschaftswahlen zuzustimmen”, hatte Kurz am Montag getwittert. “Daher betrachten wir von nun an Präsident @jguaido als legitimen Übergangspräsidenten in Einklang mit der venezolanischen Verfassung.”