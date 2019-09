Treffen mit Niinistö und Rinne: Bierlein reist am Montag nach Finnland

Am Montag reist Bundeskanzlerin Bierlein ins EU-Ratsvorsitzland Finnland. dort trifft sie Präsident Niinistö und Premierminister Rinne.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein reist ins EU-Ratsvorsitzland Finnland. In Helsinki trifft sie am Montag Präsident Finnlands Sauli Niinistö und Premierminister Antti Rinne zu Arbeitsgesprächen. "Der Dialog ist der Bundeskanzlerin wichtig", sagte Bierleins Sprecher am Dienstag gegenüber der APA. Anders als andere Vorsitzländer planen die Finnen vorerst keinen informellen EU-Gipfel im eigenen Land.