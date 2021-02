Treffen auf der Kärnter Straße von Polizei aufgelöst

Größere Personengruppen verabredeten sich in den letzten Wochen über Soziale Netzwerke und trafen sich in der Wiener Innenstadt. Die Polizei löste die Treffen der zum größten Teil Jugendlichen auf.

In den Abendstunden der vergangenen Wochen haben sich an einigen Tagen vermehrt große Personengruppen in der Wiener Innenstadt im Bereich der Kärntner Straße getroffen. Offensichtlich verabredeten sich die zumeist Jugendlichen über soziale Netzwerke, berichtete die Polizei. Es hagelte Anzeigen großteils wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen.