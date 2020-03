TRAXI: Transporter-Taxi in Wien unterwegs

Ein etwas anderes Transportunternehmen gibt es seit Juli 2019 in Wien: TRAXI. Dabei handelt es sich um ein Transporter-Taxi.

In Wien gibt es ein etwas anderes Transportunternehmen. Das Unternehmen TRAXI präsentiert sich als zuverlässiger und sicherer Transport mit zeitgenauer Abrechnung in Wien und Umgebung.

TRAXI will mit transparenten Preisen überzeugen

TRAXI bietet Lösungen für Transporte in Wien und Umgebung. Ob Firmen oder privat, Umzug oder Transport, schwere Kartons oder Möbel, Lieferungen von Elektromärkten oder Cateringunternehmen - mit TRAXI sind diese Transporte zu transparenten Preisen ohne böse Überraschungen möglich. Zuverlässigkeit und Flexibilität stehen dabei an erster Stelle. „Wer auf der Suche nach einer Transportfirma ist, die ehrlich, unkompliziert und flexibel ist, der ist bei uns richtig“, so Moshe Faiziev, Geschäftsführer und Gründer TRAXI.