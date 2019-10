Trauriger Rekord: 13.000 wählten im letzten Jahr den Opfernotruf

Einen traurigen Rekord verzeichnete der Opfernotruf im letzten Jahr. Mehr als 13.000 Anrufe musste das Team bewältigen, wobei nicht nur Opfer, sondern auch Angehörige anriefen. 61 Prozent der Anrufer waren außerdem Frauen.

Beim Opfernotruf 0800 112 112 gingen im 2018 über 13.000 Anrufe ein, was im Zehnjahresvergleich einen Rekordwert bedeutet, berichtete das Justizministerium am Mittwoch in einer Aussendung. Im Schnitt wurden im Vorjahr täglich 36 Gespräche gezählt (2017: 23), wobei es an Spitzentagen auch zu 50 bis 80 kam. Wie im Vorjahr waren 2018 rund 61 Prozent der Anrufer Frauen.