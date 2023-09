Traurige Gewissheit: Vermisster Bergsteiger stürzte im Almtal in den Tod

Ein seit Tagen im Toten Gebirge abgängiger Bergsteiger ist am Montag tot gefunden worden. Er dürfte bereits vergangenen Donnerstag verunglückt sein.

Der 29-jährige Linzer war laut Polizei über einen schroffen Felsabbruch 80 bis 100 Meter abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Er war am Donnerstag vom Almsee aus zu einer Tour über mehrere Gipfel aufgebrochen und dürfte bereits an diesem Tag verunglückt sein.

Leiche des 29-Jährigen bei großer Suchaktion gefunden

Als er von seiner Tour nicht zurückkehrte, wurde am Wochenende eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der neben Alpinpolizei Gmunden und Bergrettung Grünau auch Suchhunde und zwei Polizeihubschrauber beteiligt waren. Montagvormittag wurde seine Leiche auf dem Zustieg in Richtung "Fäustling" von der Besatzung der Libelle Salzburg gefunden.