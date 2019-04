Traumreise wird zur Kostenfalle: Konsumentenschützer warnen vor "Reise gewonnen"

Eine Gewinnbenachrichtigung über eine Zypernreise, die derzeit in so manches Haus flattern, muss nicht immer ein toller Gewinn sein. Konsumentenschützer warnen, dass die "Traumreise" oft zur "Kostenfalle" werden kann.

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich warnen vor einem Brief mit einer Gewinnbenachrichtigung über eine Zypernreise, der derzeit vielen ins Haus flattert. Die darin angepriesene achttägige “Traumreise” zum Vorzugspreis von einem statt 799 Euro pro Person entpuppe sich bei näherem Hinsehen als “Kostenfalle”, hieß es in einer Presseaussendung am Donnerstag.